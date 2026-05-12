Oekraïne ontvangt in juni eerste deel EU-lening voor drones

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne ontvangt in juni het eerste deel van de EU-lening van 90 miljard euro, heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas dinsdag bekendgemaakt. Het geld gaat Oekraïne aan drones besteden. "Die vormen momenteel de belangrijkste capaciteit om de Russische troepen terug te dringen", zei Kallas na afloop van de vergadering van EU-ministers van Defensie in Brussel.

Met de 90 miljard euro voor 2026 en 2027 heeft Oekraïne nog onvoldoende geld om in zijn defensiebehoefte te voorzien, zei Kallas. "Bilaterale steun moet worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor meer sancties en meer druk op Rusland."

De defensieministers steunen het idee om de 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit (EPF) te mobiliseren. Dat geld kan nu niet worden gebruikt, omdat Hongarije dat tot nu toe blokkeert. Kallas gaat aan een voorstel werken om het geld te kunnen inzetten.

Vanuit dat EU-fonds worden lidstaten gedeeltelijk terugbetaald voor militair materieel en militaire steun die ze aan Oekraïne leveren.