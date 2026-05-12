Halsema voorzitter stedennetwerk voor democratische waarden

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is dinsdag gekozen tot de eerste internationale voorzitter van The Pact of Free Cities, meldt de gemeente in een verklaring. De in 2019 opgerichte organisatie komt op voor democratische waarden en zet zich af tegen nationaal-populisme. Wereldwijd hebben tientallen steden zich aangesloten.

"Ik ben vereerd en voel me heel verantwoordelijk om de positie en bekendheid van het pact verder te versterken", zegt Halsema. "In de Verenigde Staten en in Europa staat de lokale democratie in toenemende mate onder druk. De afgelopen jaren zijn burgemeesters vervolgd en gevangengezet, zoals onze collega İmamoğlu in Istanbul. Steden zijn vrijplaatsen van debat en protest, plekken waar mensen zich vrijelijk kunnen ontwikkelen en als pact willen wij die positie beschermen en verder ontwikkelen."

De organisatie houdt deze week een conferentie in de Slowaakse hoofdstad Bratislava. De bijeenkomst staat in het teken van "het formaliseren van het netwerk, het kiezen van de eerste voorzitter, het versterken van de internationale samenwerking en de uitbreiding met nieuwe leden", is te lezen.