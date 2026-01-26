Kwartaalwinst Ryanair krijgt knauw door grote Italiaanse boete

DUBLIN (ANP/AFP) - De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft afgelopen kwartaal flink minder winst gemaakt. Dat komt door de boete van meer dan 255 miljoen euro die de Italiaanse mededingingsautoriteit in december oplegde. De toezichthouder stelde dat Ryanair zijn dominante positie misbruikte om reisbureaus de toegang tot zijn diensten te blokkeren.

De winst na belasting kwam uit op 30 miljoen euro in de drie maanden tot eind december. Een jaar eerder was er sprake van 149 miljoen euro winst.

Volgens de Italiaanse toezichthouder heeft Ryanair het reisbureaus moeilijker gemaakt om Ryanair-vluchten aan te bieden in combinatie met vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen of andere diensten. Ryanair vindt de boete "ongegrond" en herhaalde maandag dat het in beroep is gegaan tegen de straf.

Afgelopen kwartaal vlogen er wel meer mensen met Ryanair, namelijk 47,5 miljoen tegen 44,9 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg met 9 procent tot 3,2 miljard euro.