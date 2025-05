Laadpalenmaker Alfen hard onderuit op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Alfen ging dinsdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Dat komt volgens het bedrijf door zwakkere marktomstandigheden, vooral bij oplaadsystemen voor elektrische auto's. Alfen rekent daardoor ook op een grotere krimp van de winstmarge dan aanvankelijk gedacht en wil extra maatregelen nemen om de kosten te drukken. Het aandeel kelderde 20 procent.

De stemming op de beurzen was terughoudend, na de sterke opmars van een dag eerder die volgde op de doorbraak in het handelsoverleg tussen de VS en China. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 921,64 punten. Maandag won de hoofdindex nog 1,8 procent.