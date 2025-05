Voor het eerst meer museumbezoekers dan inwoners in Italië

ROME (ANP/DPA) - Musea en andere culturele bezienswaardigheden in Italië, zoals het Colosseum in Rome en de archeologische sites in Pompeï, zijn vorig jaar door ruim 60 miljoen mensen bezocht. Daarmee overtrof het aantal bezoekers voor het eerst het inwoneraantal van Italië van ongeveer 59 miljoen.

Het aantal bezoekers steeg in 2024 met 2 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het Colosseum werd verreweg het meest bezocht, daar kochten 14,7 miljoen mensen een kaartje voor. Op plek twee staat het Uffizi-museum in Florence dat 5,3 miljoen bezoekers verwelkomde. De top 3 wordt afgesloten door Pompeï, dat 4,3 miljoen bezoekers trok.

In totaal telt Italië ruim vierhonderd door de staat beheerde musea. Alle bezoekers samen leverden de staat meer dan 382 miljoen euro op, waarvan alleen het Colosseum al goed was voor ruim 100 miljoen euro. De totale inkomsten namen met 68 miljoen euro toe ten opzichte van 2023, deels door duurdere tickets.

De cijfers over Vaticaanstad zijn niet meegenomen. Meer dan 6 miljoen mensen bezochten vorig jaar musea en bezienswaardigheden, waaronder de Sixtijnse Kapel, in de kleinste onafhankelijke staat ter wereld.