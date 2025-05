Pakistan: 51 mensen omgekomen door conflict met India

ISLAMABAD (ANP/AFP) - Het recente militaire conflict met India heeft in Pakistan aan zeker elf militairen en veertig burgers het leven gekost. Dat meldt de Pakistaanse krijgsmacht, die stelt dat ook vijftien kinderen zijn omgekomen. De verklaring vermeldt verder 78 gewonde militairen en 121 gewonde burgers.

India voerde vorige week aanvallen uit op wat het omschreef als "terroristenkampen" in het buurland. Dat beschuldigde India ervan burgerdoelen te bestoken en er ontstond een escalerend conflict tussen de kernmachten. Na dagenlange beschietingen werden ze het eens over een bestand. Daarmee is de spanning niet weggenomen. De Indiase premier Narendra Modi waarschuwde maandag dat zijn land na aanslagen opnieuw "schuilplaatsen van terroristen" zal bestoken in Pakistan.