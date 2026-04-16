UWV: zonder maatregelen verviervoudigt WIA-wachtlijst in 2027

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 8:13
DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen dat te lang moet wachten op een WIA-keuring loopt in 2027 op tot 100.000 als er niets verandert. Dat schrijft uitkeringsinstantie UWV in het jaarverslag. Eind vorig jaar stonden er 26.700 mensen te lang op de wachtlijst.
Door een stijgend aantal aanvragen, het tijdelijk wegvallen van de 60-plusmaatregel en het vertrek van veel zzp-verzekeringsartsen door nieuwe wetgeving lopen de achterstanden bij het UWV op. Eind 2024 moesten 14.000 mensen te lang wachten op een beoordeling. Zonder maatregelen vanuit de politiek loopt het op tot 100.000 mensen die langer dan zestien weken wachten op een beoordeling en tot 200.000 in 2030.
Bestuursvoorzitter Maarten Camps pleit donderdag in interviews in Het Financieele Dagblad en AD voor een andere aanpak. Volgens hem moet er eerst gekeken worden hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden. Daarna is het volgens hem het moment om een keuring uit te voeren. Nu gebeurt dat andersom en dat leidt tot opstoppingen, stelt hij.
