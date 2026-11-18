42 euro aan accijns, en daar komt nog 21 procent btw bovenop. Een Amerikaanse automobilist betaalt voor dezelfde hoeveelheid gemiddeld nog geen 6 euro aan brandstofbelasting. Je wist al dat het in Nederland erg is. Maar hieronder zie je hoe erg het is. En hoeveel de prijs van benzine in Nederland wordt beïnvloed, niet door de markt, maar door de regering.Tank je in Nederland 50 liter Euro 95? Dan betaal je ruim, en daar komt nog 21 procent btw bovenop. Een Amerikaanse automobilist betaalt voor dezelfde hoeveelheid gemiddeld nog geen

Een veelgedeelde kaart zet de benzineaccijnzen in de VS, Canada en Europa naast elkaar. Die kaart is van eind 2024. Met de huidige tarieven is het verschil met de VS en Canada alleen maar groter geworden.

Nederland bovenaan in Europa

In 2026 is de accijns op benzine 84,5 cent per liter. Geen ander EU-land en ook het Verenigd Koninkrijk komt daaraan. Het EU-gemiddelde ligt op 57 cent. Europa schrijft minimaal bijna 36 cent voor.

Hoogste accijns (2026) Per liter Nederland € 0,845 Denemarken € 0,717 Italië € 0,713 Ierland € 0,706 Griekenland € 0,700 Laagste accijns (2026) Per liter Malta € 0,359 Bulgarije € 0,363 Hongarije € 0,409 Polen € 0,423 Cyprus € 0,429

Ook de buurlanden zitten flink lager: Duitsland op 65,5 cent en België op 60 cent. Bij een volle tank scheelt dat in Duitsland bijna 10 euro aan accijns en in België ruim 12 euro. Dat is nog zonder de btw.

Amerika rekent in centen

In de VS betaal je per gallon (3,785 liter). De federale belasting is daar 18,4 dollarcent per gallon en is sinds 1993 niet veranderd. Elke staat heft daar een eigen bedrag bovenop, gemiddeld 33,5 dollarcent.

Omgerekend betaalt een Amerikaan gemiddeld ongeveer 12 eurocent per liter. Dat is ruim zeven keer minder dan in Nederland.

De duurste staat is Californië, met ongeveer 21 eurocent per liter. Alaska is het goedkoopst met ongeveer 6 eurocent. Nederland heft dus bijna 14 keer zoveel als Alaska, en ruim 4 keer zoveel als de duurste staat in Amerika.

Canada schrapt juist

Op de kaart uit 2024 zat Canada tussen de VS en Europa. Sindsdien is er veel veranderd. Op 1 april 2025 verdween de koolstofheffing voor consumenten, die 17,6 Canadese cent per liter kostte.

Sinds 20 april 2026 is ook de federale accijns van 10 cent per liter tijdelijk geschrapt. Dat duurt tot en met 31 januari 2027. In februari en maart geldt het halve tarief. De belastingen van de provincies blijven wel bestaan.

Appels met peren?

Deze vergelijking gaat alleen over accijns. In Europa komt daar nog btw bovenop. In de VS rekenen sommige staten en gemeenten ook omzetbelasting of lokale heffingen. Daarnaast verandert de wisselkoers voortdurend. De orde van grootte blijft wel overeind: Nederland zit in een eigen klasse.

En vanaf 2027?

De huidige accijnskorting loopt tot en met 31 december 2026. Het kabinet wil die korting een jaar verlengen. Dan stijgt de benzineaccijns in 2027 maar licht, naar ongeveer 85 cent per liter.

Gaat de verlenging niet door, dan wordt dat ongeveer 1,03 euro per liter. In 2028 wil het kabinet de korting afbouwen, waardoor de accijns uitkomt op ongeveer 95 cent.

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