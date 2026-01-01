ECONOMIE
Politici veroordelen geweld tegen hulpverleners met oud en nieuw

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 11:54
anp010126081 1
DEN HAAG (ANP) - Ook deze nieuwjaarsnacht hadden hulpverleners te maken met geweld en dat wordt veroordeeld door verschillende partijleiders. "Dat juist zij te maken krijgen met ongekend geweld, is pijnlijk en onacceptabel", schrijft Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA op X. Bij VVD-leider Dilan Yeşilgöz "overheerst helaas vooral verdriet en woede" door zulk geweld.
"Hulpverleners met veel geweld belaagd, mensen gewond, een van de mooiste panden van ons land weg, mogelijk ook door vuurwerk. Wat bezielt je dan?", twittert de liberale politica.
Zij, Klaver en ook Jan Struijs van 50PLUS spreken hun dank uit richting hulpverleners die hebben gewerkt met oud en nieuw.
"Het was wederom op vele plaatsen geen volksfeest maar een veldslag! Velen spreken vandaag hun verontwaardiging uit maar weten dat elk jaar de hulpverleners, politiemensen en vele onschuldige de dupe zijn", twittert Struijs.
loading

