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Lage waterstanden dreigen chemische productie deels te beperken

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 9:23
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DEN HAAG (ANP) - Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. Dat laat een woordvoerster van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) weten.
Veel chemiebedrijven in Nederland bevinden zich op een chemiecluster. Deze bedrijven leveren zoveel mogelijk producten aan elkaar, waardoor er minder transport nodig is, legt de VNCI uit. Toch vindt ook een deel van het vervoer in de sector via de binnenvaart plaats, naast vervoer via pijpleidingen, de weg en het spoor.
"Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel van het transport overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen." Zo is er niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar en kosten de alternatieven meer, aldus de brancheorganisatie.
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