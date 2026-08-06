ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SBM Offshore stijgt op Damrak na verhoging vooruitzichten

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 9:21
anp060826087 1
AMSTERDAM (ANP) - SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin het bedrijf de omzet zag verdubbelen. Ook de totale orderportefeuille liep verder op. Het aandeel werd bijna 7 procent hoger gezet.
De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de heropening van de Straat van Hormuz. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1111,45 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1114,48 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2651671773

Dit heb je maandelijks écht nodig om op Bali te leven

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

anp 432512825

Zo vertelt je lichaam dat je moet minderen: zeven tekenen dat je te veel suiker eet

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

unnamed 123

Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

atoomagentschap iaea vindt mijnen bij kerncentrale zaporizja1690259375

Zóveel duurder wordt stroom in Nederland nu kerncentrales in Europa stilliggen door de droogte — en dit merk je vooral met een dynamisch contract

Loading