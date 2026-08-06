ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rheinmetall verlaagt omzetverwachting na mislopen bouw fregatten

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 9:25
anp060826089 1
DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het grootste defensiebedrijf van Duitsland zou zes fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro, maar de Duitse regering heeft de bestelling in juni ingetrokken.
Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro, eerder was dat 14 miljard euro. Het defensiebedrijf liet eerder al weten dat het annuleren van de bouw de omzet dit jaar met 300 miljoen euro zou kunnen drukken.
De opdracht voor de bouw van zes F126-fregatten was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding besloot de Duitse regering het hoofdaannemerschap over te dragen aan Rheinmetall. Dat zou deze zomer gebeuren, maar in juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering acht fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

176928602_m

Brood hoeft maar 4 ingrediënten te hebben, maar dit zit er écht in jouw supermarkt-boterham. Is dat erg?

unnamed 123

Je zonnepanelen wekken overdag stroom op. Zo gebruik je die energie ook 's avonds.

atoomagentschap iaea vindt mijnen bij kerncentrale zaporizja1690259375

Zóveel duurder wordt stroom in Nederland nu kerncentrales in Europa stilliggen door de droogte — en dit merk je vooral met een dynamisch contract

186661825_m

Scheiden rond je pensioen: zoveel verlies je écht aan ouderdomspensioen — en dit verandert er binnenkort

306692963_m

Worden we echt massaal dommer? Dit zegt de wetenschap

Loading