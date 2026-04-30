'Nog enkele uren blussen' bij natuurbrand Limburgse Kessel

KESSEL (ANP) - Ploegen van de brandweer zijn nog enkele uren bezig met bluswerkzaamheden bij de grote natuurbrand bij het Limburgse Kessel, meldt de veiligheidsregio. "De brand breidt zich niet uit", luidt het.

Donderdagochtend werd melding gedaan van de brand tussen Kessel en Helden. De gemeente Peel en Maas liet weten dat het gebied werd afgesloten, er was een noodverordening van kracht.

Burgemeester Bob Vostermans riep inwoners van zijn gemeente eerder op om weg te blijven van de Heldense Bossen, waar de brand woedt.