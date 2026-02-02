ECONOMIE
Landelijke staking openbaar vervoer in Duitse steden

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 8:49
BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Het openbaar vervoer in de meeste Duitse steden wordt maandag ontregeld door een landelijke staking die vakbond Verdi heeft uitgeroepen. Met de actie wil Verdi meer druk zetten op werkgevers voor betere afspraken rond werk- en rusttijden en bonussen voor werken in weekenden en nachten.
Volgens Verdi zijn ongeveer 100.000 werknemers in het ov betrokken bij het conflict met werkgevers in bijna alle deelstaten in Duitsland. Alleen in Nedersaksen wordt niet gestaakt. Daar is een overeenkomst om nog niet te staken. Ook bij Deutsche Bahn gaat het werk gewoon door. Die treinvervoerder valt niet onder het arbeidsconflict.
Naar verwachting liggen in veel steden bussen, trams en metro's plat door de actie. Verdi zegt dat medewerkers kampen met grote stress door ongunstige werktijden, hoge werkdruk en constante tijdsdruk. Daardoor is er veel uitval van personeel. De bond wil kortere werkweken en diensten en langere pauzes. De bonussen voor nacht- en weekendwerk moeten omhoog, aldus Verdi.
