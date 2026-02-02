RVD: Máxima is weer beter, hervat werkzaamheden

DEN HAAG (ANP) - Koningin Máxima is hersteld van haar griep en hervat haar werkzaamheden. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. De koningin zegde donderdag en vrijdag afspraken af, omdat ze ziek was.

De koningin had in het weekend geen bezoeken op de planning staan. Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn maandag in Rotterdam voor hun 250e activiteit als beschermpaar van het Oranje Fonds. Zij gaan in gesprek over initiatieven die het Oranje Fonds ondersteunt.

In ontmoetingscentrum Het Wijkpaleis spreken zij met oprichters van sociale initiatieven. Ook blikken ze vooruit op de viering van het 25-jarig jubileum van het fonds.