Grensovergang Rafah in beide richtingen heropend

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 9:09
RAFAH (ANP/AFP/RTR) - De grensovergang Rafah tussen de Gazastrook en Egypte is heropend, meldt een Israëlische veiligheidsfunctionaris. Palestijnen kunnen via de grensovergang Gaza weer in- en uitgaan.
"Op dit moment, en na de aankomst van de EUBAM-teams namens de Europese Unie, is de grensovergang bij Rafah nu open voor het verkeer van inwoners, zowel voor in- als uitreis", aldus de functionaris. Met EUBAM doelt hij op een Europese grensbijstandsmissie.
Het grensverkeer zal beperkt blijven, aangezien Israël veiligheidscontroles eist voor Palestijnen die het gebied binnenkomen en verlaten.
Belangrijke verbinding
Zondag werd de grensovergang al deels heropend. Volgens de Israëlische overheidsdienst COGAT ging dat om "een proef om de werking van de grensovergang te testen".
De grensovergang bij Rafah is een belangrijke verbinding met de buitenwereld voor Gaza. De kuststrook deelt zijn grens grotendeels met Israël, maar grenst in het zuiden ook aan Egypte.
