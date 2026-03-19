Eis vijf jaar cel voor verkrachtingen door spiritueel 'healer'

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Den Haag vijf jaar cel geëist tegen de 67-jarige Luis M.G. voor het verkrachten van twee jonge vrouwen die bij hem waren gekomen voor een spirituele 'healing'. "Ze kwamen beiden met een hulpvraag, waren kwetsbaar en daar heeft hij misbruik van gemaakt", aldus de officier van justitie in de onderbouwing van haar strafeis.

Een van de aangeefsters was naar M.G. gegaan met onder meer hoofdpijnklachten. Op 23 december 2019 voerde de verdachte de vrouw in een tuinschuurtje in Den Haag dronken, aldus justitie, om vervolgens vergaande seksuele handelingen met haar te plegen. De vrouw deed pas in 2023 aangifte, omdat haar ouders er eerder niet achter stonden.

In augustus 2024 volgde een aangifte van een tweede slachtoffer, waarbij M.G. een soortgelijke, volgens de officier "geraffineerde" werkwijze hanteerde. De man bouwde eerst een band op met de vrouwen, aldus het OM, om uiteindelijk toe te slaan nadat hij hen had laten drinken.

M.G. ontkent de beschuldigingen.