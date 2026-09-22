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Langere celstraf voor Oostenrijkse vastgoedmagnaat

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 17:37
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INNSBRUCK (ANP/DPA) - De Oostenrijkse investeerder René Benko is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar. De rechtbank in Innsbruck heeft de oprichter van vastgoedconcern Signa schuldig bevonden aan het benadelen van zijn schuldeisers. Signa bezat onder meer warenhuis KaDeWe in Berlijn en het Chrysler Building in New York voordat het eind 2023 omviel.
Benko is dinsdag veroordeeld voor het betalen van een huurvoorschot van 360.000 euro voor een landgoed in Innsbruck toen zijn bedrijf er financieel al slecht voorstond.
De investeerder werd in oktober 2025 al veroordeeld tot twee jaar cel voor fraude richting schuldeisers. De rechtbank achtte toen bewezen dat hij bezittingen verborgen hield door 300.000 euro aan zijn moeder over te maken. Die zaak moest echter deels opnieuw na een uitspraak van het Oostenrijkse Hooggerechtshof en daarom is er nu een nieuwe strafmaat.
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