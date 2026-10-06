ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Le Pen wil Frans begrotingstekort uiterlijk 2032 onder 3 procent

Economie
door anp
anp061026096 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) brengen. Dat zei Le Pen dinsdag op een bijeenkomst van haar partij Rassemblement National.
Volgens haar zijn kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro om dat doel te halen. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4 procent. Le Pen wil besparen op de overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie.
Met haar plannen wil Le Pen de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Door die onrust is de rente op Franse staatsleningen hard gestegen. Daardoor stijgen de kosten voor financiering van de schuld van ongeveer 3,6 biljoen euro, oftewel 119 procent van het bbp. De Europese begrotingsregels schrijven een tekort van maximaal 3 procent en een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor.
loading

POPULAIR NIEUWS

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Iedereen denkt dat de kleine spaarder is gered, maar wie vóór 1 januari wil schenken, moet naar 2027 kijken

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

289301233_m

Zeven keer zoveel PFAS in je bloed? In deze Nederlandse regio's is de vervuiling het ergst

Loading