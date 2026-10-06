Le Pen wil Frans begrotingstekort uiterlijk 2032 onder 3 procent

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wil het begrotingstekort van Frankrijk uiterlijk in 2032 onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) brengen. Dat zei Le Pen dinsdag op een bijeenkomst van haar partij Rassemblement National.

Volgens haar zijn kostenbesparingen nodig van 140 miljard euro om dat doel te halen. Het Franse begrotingstekort wordt voor dit jaar geraamd op 5,4 procent. Le Pen wil besparen op de overheidsuitgaven, betalingen aan de Europese Unie en op kosten rond immigratie.

Met haar plannen wil Le Pen de onrust op de financiële markten over de hoge Franse staatsschuld tegengaan. Door die onrust is de rente op Franse staatsleningen hard gestegen. Daardoor stijgen de kosten voor financiering van de schuld van ongeveer 3,6 biljoen euro, oftewel 119 procent van het bbp. De Europese begrotingsregels schrijven een tekort van maximaal 3 procent en een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor.