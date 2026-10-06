Bespaar veel geld door de overlijdensrisicoverzekering kruislings af te sluiten

Nabestaanden houden netto veel meer over als ze een overlijdensrisicoverzekering voor hun partner afsluiten. Het trucje heet kruislings verzekeren. Wie het niet doet, betaalt onnodig erfbelasting over de uitkering.

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) zorg je ervoor dat je partner of nabestaanden niet met financiële zorgen achterblijven. Als je kruislings verzekert, voorkom je dat je over het uitgekeerde bedrag erfbelasting moet betalen. Radar legt uit hoe het werkt.

Zo werkt de ORV

Een ORV keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van de polis. Nabestaanden kunnen dat gebruiken om inkomensverlies op te vangen, vaste lasten te betalen of de hypotheek (deels) af te lossen.

Bij zo'n verzekering heb je vier rollen:

De verzekerde: de persoon bij wiens : de persoon bij wiens overlijden de verzekering uitkeert. De premie hangt af van onder meer leeftijd, gezondheid en het verzekerde bedrag.

- De verzekeringnemer: degene die de verzekering afsluit.

- De premiebetaler: degene die de premie betaalt, vaak dezelfde als de verzekeringnemer.

- De begunstigde: degene aan wie de verzekeraar uitkeert.

Waarom kruislings slimmer is

Sluit je een ORV af met jezelf als verzekerde, dan neem je zelf drie van de vier rollen op je. Als begunstigde kies je iemand anders, vaak je partner. Slimmer is het om je partner als verzekerde te kiezen.

Jeroen Wolfsen, financieel planner en algemeen directeur bij Moneywise, legt uit waarom: "Stel dat ik de begunstigde ben van jouw ORV en jij komt te overlijden, dan ziet de fiscus het geld dat ik daardoor ontvang als een erfenis en moet ik er erfbelasting over betalen. Als ik zelf een ORV afsluit met jou als verzekerde, dan ziet de Belastingdienst het niet als erfenis en is het bedrag netto van mij."

Sluiten jij en je partner dus allebei een ORV af met de ander als verzekerde, dan ontwijk je erfbelasting en houdt de nabestaande meer geld over. Dat heet kruislings verzekeren.

Voor wie is dit belangrijk?

Vooral voor stellen met gescheiden vermogens, bijvoorbeeld als je samenwoont of getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden. Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan heb je samen één vermogen waar jullie allebei evenveel recht op hebben, ook als een van de twee overlijdt. Je hoeft dan niet kruislings te verzekeren om erfbelasting te ontwijken.

Je kunt ook samen één ORV afsluiten en premiesplitsing toepassen. Jij betaalt dan de premie voor je partner (de medeverzekerde) en omgekeerd. Ook dan ontloop je erfbelasting. Het voordeel is dat het overzichtelijker is, omdat je maar één polis hebt.

Het kan ook nadelig zijn. Wolfsen schetst een situatie:"Stel jullie zitten samen in de auto, krijgen een ongeluk en overlijden allebei. Als je twee polissen hebt, krijgen je kinderen twee keer uitgekeerd. Als je op dezelfde polis zit, krijg je maar één keer uitgekeerd."

Wat als je uit elkaar gaat?

Ga je uit elkaar, dan kun je je ORV vaak opzeggen of aanpassen aan de nieuwe situatie. Wolfsen: "Als je nog kerngezond bent, kun je gewoon een nieuwe premie afsluiten."

Is dat niet het geval, dan wil je misschien je oude polis houden. "Het verschilt een beetje per verzekeraar welke mogelijkheden er dan zijn om het over te nemen en je ex moet daar dan ook aan meewerken."

Vergelijk

Volgens Wolfsen kun je, ondanks dat je ouder bent geworden, vaak toch een goedkopere verzekering afsluiten. Zijn belangrijkste tip: "Vergelijk."