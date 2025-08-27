Inspecteurs van VN-atoomwaakhond na weken terug in Iran

TEHERAN (ANP/DPA/RTR) - Inspecteurs van de VN-atoomwaakhond (IAEA) zijn terug in Iran na een afwezigheid van ruim zeven weken. Het is momenteel niet duidelijk wanneer zij hun werkzaamheden hervatten.

De experts staan volgens IAEA-topman Rafael Grossi op het punt weer aan het werk te gaan. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi stelt dat er nog geen definitieve overeenkomst is over de samenwerking met de VN-organisatie, meldt het Iraanse persbureau ICANA.

Iran had de samenwerking in juni opgezegd na Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten. Iran beschuldigde het IAEA ervan de weg te hebben vrijgemaakt voor de aanvallen. Een bestuursorgaan van de organisatie had gezegd dat Iran zich niet hield aan zijn non-proliferatieverplichtingen.