Legale gokbranche: bijna alleen illegale gokreclames op Facebook

DEN HAAG (ANP) - Bijna alle gokreclames op Facebook in Nederland komen van illegale aanbieders. Dit meldt brancheorganisatie Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) na een analyse van advertenties op het socialemediaplatform van techconcern Meta Platforms.

De branchevereniging van legale gokbedrijven liet onderzoek doen naar gokadvertenties tussen oktober en december. Daaruit komt naar voren dat in alle drie de maanden meer dan 95 procent van illegale aanbieders komt. Het gaat om zowel advertenties als Facebookpagina's die verboden kansspelen promoten. In november werden ze 50 miljoen keer bekeken.

Het is volgens VNLOK "opvallend" dat illegale gokreclames snel worden uitgerold en vervangen. Gemiddeld waren ze hooguit twee dagen zichtbaar. Maar Meta verwijderde er relatief weinig, stelt de brancheorganisatie. Zo haalde de eigenaar van Facebook in oktober 5,2 procent van de illegale gokreclames offline.

Voorzitter Björn Fuchs van VNLOK noemt de cijfers "schrikbarend".