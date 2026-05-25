Tennisser Griekspoor speelt dinsdag om 11.00 uur tegen Arnaldi

Sport
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 13:05
PARIJS (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor begint dinsdag om 11.00 uur aan zijn wedstrijd tegen Matteo Arnaldi in de eerste ronde van Roland Garros. Het duel tussen de Nederlander en de Italiaan is de eerste partij van de dag op baan 7.
Het is de eerste keer dat Griekspoor en Arnaldi elkaar treffen. De Noord-Hollander bezet de 33e positie op de wereldranglijst, Arnaldi is de nummer 104. Als Griekspoor wint, treft hij in de tweede ronde de Fransman Alexandre Müller of de Griek Stefanos Tsitsipas.
De nummer 1 van Nederland bereikte vorig jaar de vierde ronde, zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi. Hij moest in Parijs geblesseerd opgeven tijdens zijn partij tegen de Duitser Alexander Zverev.
Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp komen maandag al in actie tegen respectievelijk Stan Wawrinka uit Zwitserland en de Argentijn Francisco Cerúndolo.
