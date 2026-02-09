Liander mocht aanvraag aansluiting zonnepark niet zomaar weigeren

DEN HAAG (ANP) - Liander moest beter onderzoek doen voordat de netbeheerder een verzoek om transportcapaciteit van energiecoöperatie ValleiEnergie weigerde. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geoordeeld, na een klacht van de coöperatie.

ValleiEnergie wil een zonnepark ontwikkelen in het Gelderse Ede en diende in 2024 een verzoek in voor 2 megawatt aan transportcapaciteit. De energiecoöperatie stelt dat Liander het verzoek ten onrechte weigerde vanwege het volle stroomnet van hoogspanningsnetbeheerder TenneT in Gelderland.

De ACM concludeert dat Liander om deze reden niet zomaar nieuwe capaciteit kon toewijzen in onder meer Gelderland. Wel had de netbeheerder de afwijzing beter moeten onderbouwen en moest Liander meer onderzoek doen naar de mogelijkheid om transportcapaciteit aan te bieden waarmee het net minder wordt belast.