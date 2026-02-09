ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-mensenrechtencommissaris pleit voor vrijlating Lai

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 12:29
anp090226115 1
GENEVE (ANP) - VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk heeft zich uitgesproken tegen de veroordeling van Jimmy Lai (78) in Hongkong. Hij roept op tot de vrijlating van de mediamagnaat, die maandag twintig jaar celstraf kreeg onder een omstreden veiligheidswet.
"Dit vonnis moet snel worden vernietigd omdat het niet in overeenstemming is met het internationaal recht", aldus Türk. Hij noemt Lai een uitgever die veroordeeld is, ondanks dat hij onder internationaal recht beschermd zou moeten zijn. De veiligheidswet uit 2020 maakt volgens Türk deel uit van een "bredere repressieve trend" in Hongkong.
Türk stelt dat het vonnis "benadrukt hoe de vage en te brede bepalingen van de nationale veiligheidswetgeving van Hongkong kunnen leiden tot interpretaties en handhaving die in strijd zijn met de internationale mensenrechtenverplichtingen van Hongkong". Hij wil dat Lai direct op humanitaire gronden vrijkomt, "gezien zijn hoge leeftijd, gezondheid en de impact van de meer dan vier jaar die hij al in detentie heeft doorgebracht".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2652253845

Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

download

Wie is Annet Bertram?

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

ANP-550092969

Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

ftcms_aa07d745-6014-4ddc-ab54-247e95d37437

Met extreem luxe tassen en andere zaken gaat het heel matig, maar belachelijk dure hotels doen het prima

shutterstock_133473668

Wat kinderen met ons doen: de wetenschap achter het ouderlichaam en -brein

Loading