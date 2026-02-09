VN-mensenrechtencommissaris pleit voor vrijlating Lai

GENEVE (ANP) - VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk heeft zich uitgesproken tegen de veroordeling van Jimmy Lai (78) in Hongkong. Hij roept op tot de vrijlating van de mediamagnaat, die maandag twintig jaar celstraf kreeg onder een omstreden veiligheidswet.

"Dit vonnis moet snel worden vernietigd omdat het niet in overeenstemming is met het internationaal recht", aldus Türk. Hij noemt Lai een uitgever die veroordeeld is, ondanks dat hij onder internationaal recht beschermd zou moeten zijn. De veiligheidswet uit 2020 maakt volgens Türk deel uit van een "bredere repressieve trend" in Hongkong.

Türk stelt dat het vonnis "benadrukt hoe de vage en te brede bepalingen van de nationale veiligheidswetgeving van Hongkong kunnen leiden tot interpretaties en handhaving die in strijd zijn met de internationale mensenrechtenverplichtingen van Hongkong". Hij wil dat Lai direct op humanitaire gronden vrijkomt, "gezien zijn hoge leeftijd, gezondheid en de impact van de meer dan vier jaar die hij al in detentie heeft doorgebracht".