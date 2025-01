Lidl mag van Duitse rechter 'misleidende' Dubai-repen verkopen

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Lidl in Duitsland mag de populaire Dubai-chocoladerepen blijven verkopen. Dat heeft een rechtbank in Frankfurt bepaald. De uitspraak volgt op een aanklacht van een importeur, die stelde dat de naam van de repen misleidend was omdat geen van de ingrediënten afkomstig was uit Dubai.

Importeur Andreas Wilmers, die de wel in Dubai geproduceerde Fex-chocoladerepen verkoopt, had de rechtszaak aangespannen. Hij betoogt dat producten met het label 'Dubai-chocolade' uit het Golfemiraat moeten komen. Een rechter in Keulen besloot om die reden eerder nog dat Aldi Süd, de naam waaronder het supermarktconcern in het westen en zuiden van Duitsland opereert, moest stoppen met de verkoop.

Maar de rechters in Frankfurt hebben een ander standpunt ingenomen. Volgens hen is Dubai-chocolade, chocolade met daarin de voor Dubai-repen kenmerkende knapperige pistachevulling, inmiddels een algemeen bekend begrip geworden. De rechters stellen dat consumenten daardoor niet per se verwachten dat de ingrediënten uit het snoepgoed ook daadwerkelijk uit Dubai komen.