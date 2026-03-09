Live Nation treft schikking met VS over Ticketmaster

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Live Nation Entertainment en dochterbedrijf Ticketmaster hebben een schikking getroffen met de mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten, zo maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag bekend.

Ticketmaster werd ervan beschuldigd een te dominante positie te hebben op de markt voor concertkaartjes. De aanklagers probeerden via een rechtszaak af te dwingen dat moederbedrijf Live Nation afstand zou doen van Ticketmaster. Dit hoeft nu niet meer te gebeuren. Details over de schikking zijn niet naar buiten gebracht.

Live Nation nam Ticketmaster in 2010 over. Toezichthouders stemden in op voorwaarde dat Ticketmaster genoeg zou doen om gezonde concurrentie op de markt voor kaartverkopers te behouden. Die belofte is meermaals geschonden en in 2019 volgden in een aangepaste schikking extra eisen om de markt voor kaartjesverkoop open te houden voor concurrenten.