Trump roept Australië op Iraanse voetbalsters asiel te geven

Sport
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 16:21
anp090326153 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Australië opgeroepen asiel te verlenen aan de Iraanse voetbalsters, na hun uitschakeling in de Asia Cup. De spelers zongen bij hun openingswedstrijd van het toernooi niet mee met het volkslied, later deden zij dat wel terwijl ze salueerden. Na het niet zingen van het volkslied werden ze door een presentator op de Iraanse staatstelevisie "verraders in oorlogstijd" genoemd.
"Australië maakt een grote humanitaire fout door toe te staan dat het Iraanse nationale vrouwenvoetbalteam gedwongen terug naar Iran wordt gestuurd, waar ze waarschijnlijk zullen worden gedood", schrijft Trump op Truth Social. "Meneer de premier, geef asiel", roept Trump op aan de Australische premier Anthony Albanese. "Als u dat niet doet zullen de Verenigde Staten ze opnemen."
Eerder op maandag uitte de internationale spelersvakbond FIFPRO zorgen over de veiligheid van de selectie. Die organisatie heeft naar eigen zeggen al weken geen contact met de Iraanse voetbalsters. Er gaan onbevestigde berichten rond dat vijf spelers de selectie hebben verlaten en asiel hebben aangevraagd in Australië.
