Door politie neergeschoten 17-jarige is verdachte van beroving

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De 17-jarige jongen die afgelopen donderdag werd neergeschoten door de politie in Capelle aan den IJssel, is zelf verdachte van een beroving die eerder die dag plaatsvond. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandagmiddag. De jongen raakte gewond door de beschieting. Zijn medische toestand is stabiel, aldus een woordvoerder.

Het schietincident vond plaats op het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. Eerder werd op het Borndiep in die plaats een 48-jarige man uit Rotterdam beroofd. Hij werd door drie verdachten mishandeld en is door een van hen bedreigd met een vuurwapen. De verdachten gingen ervandoor in een auto.

Een van de verdachten, een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, heeft zich vrijdag bij de politie gemeld. Maandag is besloten dat hij nog veertien dagen langer vast blijft zitten. Een tweede verdachte is zaterdag aangehouden en wordt dinsdag voor de rechter-commissaris voorgeleid.