ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Door politie neergeschoten 17-jarige is verdachte van beroving

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 16:01
anp090326149 1
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De 17-jarige jongen die afgelopen donderdag werd neergeschoten door de politie in Capelle aan den IJssel, is zelf verdachte van een beroving die eerder die dag plaatsvond. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandagmiddag. De jongen raakte gewond door de beschieting. Zijn medische toestand is stabiel, aldus een woordvoerder.
Het schietincident vond plaats op het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel. Eerder werd op het Borndiep in die plaats een 48-jarige man uit Rotterdam beroofd. Hij werd door drie verdachten mishandeld en is door een van hen bedreigd met een vuurwapen. De verdachten gingen ervandoor in een auto.
Een van de verdachten, een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, heeft zich vrijdag bij de politie gemeld. Maandag is besloten dat hij nog veertien dagen langer vast blijft zitten. Een tweede verdachte is zaterdag aangehouden en wordt dinsdag voor de rechter-commissaris voorgeleid.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

ftcms_8244fa56-1275-4602-be3a-23a851e88855

Mojtaba Khamenei aan de macht: waarom Iran kiest voor nóg harder

Loading