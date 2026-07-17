ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen snelste in eerste vrije training GP van België

Sport
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:41
anp170726120 1
SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van België in de Formule 1 de beste tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen kwam in de Red Bull tot 1.47,070. Daarmee was hij 0,145 seconde sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari. Diens teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco reed op 0,207 seconde de derde tijd.
Verstappens Franse teamgenoot Isack Hadjar was met de vierde tijd, op 0,252 seconde, ook nog sneller dan de McLarens en Mercedessen. Klassementsleider Kimi Antonelli uit Italië kwam tot de zesde tijd.
Later vrijdag om 17.00 uur rijden de coureurs de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. In het WK-klassement leidt Antonelli met 179 punten voor zijn Britse teamgenoot George Russell (154) en Ferrari-coureur Hamilton (147). Verstappen staat zevende met 76 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

ANP-150603408

Dit mysterieuze Nederlandse eiland is op ramkoers met Texel en verandert constant van vorm

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

shutterstock_2350381147

Waarom dementie vaker vrouwen treft dan mannen

gandr-collage

Sociale media van ministers kosten miljoenen

Loading