Staatssecretaris wil gevangenen niet nog eerder vrijlaten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid, VVD) baalt ervan dat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, bijna allemaal twee weken eerder worden vrijgelaten om plaats te maken in overvolle gevangenissen. Zijn voorganger Ingrid Coenradie heeft gewaarschuwd dat die termijn moet worden opgerekt als het cellentekort aanhoudt. Rutte wil dat "absoluut niet". Maar als journalisten hem hiernaar vragen, spreekt hij ook niet uit dat hij kan uitsluiten dat gevangenen nog vroeger vrij worden gelaten.

De demissionair bewindsman noemt het vroegtijdig vrijlaten een "heel lelijk paardenmiddel" dat hij moet inzetten omdat de gevangenissen vrijwel vol zitten. Hij komt binnenkort met een brief "met een hele reeks aan andere oplossingen".

Het probleem heeft voor een deel met geld te maken volgens Rutte, maar ook met de manier waarop wordt gestraft en het tekort aan gevangenispersoneel. Hij vindt dat dit na de verkiezingen moet worden besproken aan de formatietafel.