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Luchtverkeer VS nadert normaal niveau na vliegverbod

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Het vliegverkeer in de Verenigde Staten gaat maandag langzaam weer terug naar het normale niveau nadat het vliegverbod van afgelopen vrijdag voor verstoringen had gezorgd. Maandagochtend werden er in de VS meer dan 250 vluchten geannuleerd. Dat waren er een dag eerder nog ruim 2300.
Ook het aantal vertragingen is flink teruggelopen. Maandag waren meer dan 700 vluchten vertraagd tegenover zo'n 10.000 een dag eerder, volgens vliegtuigdatabureau FlightAware.
Het verbod om op te stijgen werd vrijdag ingesteld door luchtvaartautoriteit FAA omdat een verouderd communicatiesysteem voor de luchtverkeersleiding overbelast raakte. Het was sinds de aanslagen van 11 september (2001) pas de tweede keer dat zo'n maatregel werd ingesteld. Op vrijdag en zaterdag leidden de problemen tot het uitvallen van meer dan 40.000 vluchten.
Eerder was de verwachting dat het luchtverkeer zondagavond weer normaal zou zijn. Maar het duurt toch langer om vliegtuigen, bemanningen en reizigers op de juiste plek te krijgen.
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