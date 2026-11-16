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Klimaatgezant over fossiel: meet wat je doet en doe wat je zegt

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - "Je moet doen wat je predikt", geeft de Nederlandse klimaatgezant Jan Versteeg zijn toehoorders op de klimaattop in Antalya mee tijdens een bijeenkomst over afbouw van fossiele brandstoffen. Hij heeft meer tips voor landen die daar werk van willen maken. Het meten van fossiele subsidies bijvoorbeeld. "Je kunt niks doen aan dingen die je niet meet, dus begin daarmee."
Versteeg brengt namens klimaatminister Stientje van Veldhoven excuses over voor haar afwezigheid. Door de crisis in politiek Den Haag komt ze pas een dag later naar de VN-top. Ministers en andere bestuurders uit onder meer Tuvalu, Ierland en Brazilië zijn er wel. Ze spreken onder meer over 'routekaarten' die de transitie moeten versnellen. Nederland heeft daar een eerste versie van, al ontbreekt daarin een duidelijk tijdspad.
De klimaatgezant geeft een toelichting op de plannen om de afhankelijkheid van olie, gas en kolen af te bouwen en de knelpunten daarbij. "Wij zitten in de situatie dat ons elektriciteitsnet niet meer voldoet. Dat zit de transitie in de weg", zegt hij.
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