Lufthansa-personeel opgeroepen tot staking op donderdag

FRANKFURT (ANP/DPA) - Duitse vakbonden hebben piloten en cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa opgeroepen donderdag de hele dag te staken. De actie is afgekondigd vanwege een conflict over salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Passagiers moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen van vluchten. Alle vertrekkende vluchten uit Duitsland van Lufthansa worden naar verwachting getroffen door de staking. Ook vrachtvluchten worden geraakt. De precieze impact van de staking is niet direct duidelijk.

De piloten staken voor betere pensioenen, meldt de vakbond Vereinigung Cockpit. De vakbond voor cabinepersoneel UFO wil met de actie onderhandelingen afdwingen over verschillende cao's.