ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lufthansa-personeel opgeroepen tot staking op donderdag

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 19:40
anp100226215 1
FRANKFURT (ANP/DPA) - Duitse vakbonden hebben piloten en cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa opgeroepen donderdag de hele dag te staken. De actie is afgekondigd vanwege een conflict over salarissen en arbeidsvoorwaarden.
Passagiers moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen van vluchten. Alle vertrekkende vluchten uit Duitsland van Lufthansa worden naar verwachting getroffen door de staking. Ook vrachtvluchten worden geraakt. De precieze impact van de staking is niet direct duidelijk.
De piloten staken voor betere pensioenen, meldt de vakbond Vereinigung Cockpit. De vakbond voor cabinepersoneel UFO wil met de actie onderhandelingen afdwingen over verschillende cao's.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

Loading