Rusland zet Telegram onder druk, drijft burgers naar staatsapp

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 19:41
anp100226216 1
MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische internetwaakhond heeft aangekondigd beperkingen op te leggen aan de populaire berichtendienst Telegram. Volgens Moskou voldoet het platform niet aan de wet, omdat niet alle data in Rusland worden bewaard.
Critici zien deze maatregelen als een doorzichtige poging van het Kremlin om de controle op internet te vergroten. Amnesty International spreekt van censuur. Het is niet duidelijk hoe de toegang tot Telegram precies wordt beperkt.
Volgens Telegram-oprichter Pavel Doerov wil het Russische regime de burgers dwingen om een andere berichtenapp te gebruiken: MAX. Die is in handen van de staat en kan ook worden gebruikt voor betalingen.
Vrijheid
"Het beperken van de vrijheid van burgers is nooit het juiste antwoord", aldus Doerov. "Telegram staat voor vrijheid van meningsuiting en privacy, ongeacht de druk."
De berichtendienst is ook populair onder militaire bloggers die pro-Kremlin zijn. Ook zij hebben nu kritiek op de beslissing om het platform aan te pakken.
