Lufthansa schrapt honderden vluchten om Duitse staking vrijdag

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 16:39
FRANKFURT (ANP/DPA) - Luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt vrijdag enkele honderden vluchten vanwege de staking van cabinepersoneel in Duitsland. Op de luchthaven van Frankfurt is 75 procent van de bijna 350 geplande vluchten geannuleerd. Daarnaast zijn tientallen vluchten uit het vliegschema van andere grote luchthavens zoals Hamburg en Berlijn gehaald.
Vakbond Ufo kondigde de staking woensdag aan, na vastgelopen onderhandelingen voor een raamwerk-cao bij Lufthansa. Ook vluchten van dochtermaatschappij Lufthansa CityLine worden door de staking getroffen.
Bestuurslid Michael Niggemann van Lufthansa noemde de actie "onverantwoord" en stelde dat de werkonderbreking voor overlast zorgt voor passagiers die terugkomen van vakantie. De paasvakantie loopt in veel Duitse regio's ten einde.
Op zijn website uit Lufthansa ook kritiek op de actie. "Stakingen moeten altijd het laatste redmiddel zijn. Wij blijven openstaan voor gesprekken en roepen de vakbond dan ook op om de dialoog met ons te hervatten."
