Vier verdachten in zaak rond dood broer S10 op vrije voeten

ALKMAAR (ANP) - Vier verdachten die donderdag terechtstonden in de zaak rond de dood van de broer van zangeres S10, mogen hun proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar beslist aan het slot van een regiezitting, waarbij de verdediging wensen voor verder onderzoek kenbaar kon maken. Het viertal komt op 14 april op vrije voeten.

Emiel den Hollander, de tweelingbroer van de zangeres die eigenlijk Stien den Hollander heet, werd in april vorig jaar zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij overleed twee maanden later aan zijn verwondingen.

Volgens justitie werd de broer van de zangeres vastgehouden in de flat en zag hij geen andere uitweg dan van het balkon op de vierde verdieping te springen.

De zangeres was niet aanwezig bij de zitting. Verschillende advocaten hadden verzoeken ingediend om getuigen te horen of camerabeelden te ontvangen. De rechtbank beslist hierover op 23 april. De rechtbank hoopt de zaak vervolgens in het eerste kwartaal van 2027 inhoudelijk te behandelen.