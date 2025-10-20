Luxemerk Kering verkoopt beauty-afdeling aan L'Oréal

PARIJS (ANP/AFP/RTR/BELGA) - Luxeconcern Kering verkoopt de beauty-afdeling van het bedrijf aan L'Oréal, melden de twee bedrijven in een verklaring. Met de deal is een bedrag van 4 miljard euro gemoeid.

Door de overeenkomst neemt L'Oréal onder meer het parfummerk Creed over. Ook krijgt L'Oréal de rechten voor vijftig jaar om producten te ontwikkelen voor de merken Bottega Veneta en Balenciaga. L'Oréal heeft al sinds 2008 de licentie voor de schoonheidsproducten van Yves Saint Laurent.

Kering, moederbedrijf van onder meer het luxe Italiaanse modemerk Gucci, heeft sinds een maand een nieuwe directeur. CEO Luca de Meo probeert de hoge schulden van Kering, dat wordt gecontroleerd door de familie Pinault, terug te brengen.