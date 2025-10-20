ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerdmans: we moeten stikstof reduceren om meer huizen te bouwen

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 7:55
anp201025056 1
DEN HAAG (ANP) - Joost Eerdmans zegt in het RTL-verkiezingsdebat dat het nodig is om stikstof te reduceren om meer huizen te kunnen bouwen. Wat hem betreft is de stikstofcrisis een van de bepalende dossiers als het gaat om meer te kunnen bouwen, naast het aantal migranten.
JA21 wil ook, net als BBB-landbouwminister Femke Wiersma, dat het makkelijker wordt om vergunningen te verlenen, door een hogere ondergrens te hanteren. "Ik denk dat het goed is om de drempelwaarde te verhogen, zodat je niet in een onmogelijke situatie zit qua vergunningen. En tegelijk moet je reduceren bij de bron."
In het verkiezingsprogramma van JA21 staat niet veel over de reductie van stikstof, anders dan een verwijzing naar een voorstel van verschillende belangenbehartigers en de wens voor vrijwilligheid in het beleid. De partij wil geen gedwongen uitkoop van boeren.
Stikstofprobleem grootst in Peel en Veluwe
Na het debat zegt Eerdmans desgevraagd dat hij minder stikstof wil door "boeren ertoe te verleiden. Je kunt wellicht extra stroken leggen rondom gebieden waar veel uitstoot is, om te compenseren." Volgens hem is het stikstofprobleem het grootst in de Peel en op de Veluwe en moeten de maatregelen vooral daar worden genomen.
Verder verwijst Eerdmans naar het staande kabinetsbeleid. "Daarin zit 2 miljard voor maatwerk. De kern is minder stikstofuitstoot, maar niet door mensen te onteigenen." Experts beoordelen het kabinetsbeleid op stikstof als ruim onvoldoende om vergunningverlening los te trekken en de natuur te herstellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-483555683

Als je altijd gehaast bent, loop je meer kans op dementie

anp191025084 1

Dieven stelen topstukken uit Louvre, kroon kapot aangetroffen

Loading