Eerdmans: we moeten stikstof reduceren om meer huizen te bouwen

DEN HAAG (ANP) - Joost Eerdmans zegt in het RTL-verkiezingsdebat dat het nodig is om stikstof te reduceren om meer huizen te kunnen bouwen. Wat hem betreft is de stikstofcrisis een van de bepalende dossiers als het gaat om meer te kunnen bouwen, naast het aantal migranten.

JA21 wil ook, net als BBB-landbouwminister Femke Wiersma, dat het makkelijker wordt om vergunningen te verlenen, door een hogere ondergrens te hanteren. "Ik denk dat het goed is om de drempelwaarde te verhogen, zodat je niet in een onmogelijke situatie zit qua vergunningen. En tegelijk moet je reduceren bij de bron."

In het verkiezingsprogramma van JA21 staat niet veel over de reductie van stikstof, anders dan een verwijzing naar een voorstel van verschillende belangenbehartigers en de wens voor vrijwilligheid in het beleid. De partij wil geen gedwongen uitkoop van boeren.

Stikstofprobleem grootst in Peel en Veluwe

Na het debat zegt Eerdmans desgevraagd dat hij minder stikstof wil door "boeren ertoe te verleiden. Je kunt wellicht extra stroken leggen rondom gebieden waar veel uitstoot is, om te compenseren." Volgens hem is het stikstofprobleem het grootst in de Peel en op de Veluwe en moeten de maatregelen vooral daar worden genomen.

Verder verwijst Eerdmans naar het staande kabinetsbeleid. "Daarin zit 2 miljard voor maatwerk. De kern is minder stikstofuitstoot, maar niet door mensen te onteigenen." Experts beoordelen het kabinetsbeleid op stikstof als ruim onvoldoende om vergunningverlening los te trekken en de natuur te herstellen.