Rechtbank wil alles over FIOD-werkwijze weten in mondkapjeszaak

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam wil in de strafzaak tegen Sywert van Lienden en zijn voormalige zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme meer weten over de werkwijze van de rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Die deden onderzoek naar de mondkapjesaffaire.

Het Openbaar Ministerie moet op basis van interne documenten van de FIOD, zogenoemde journaals, alle informatie aanleveren over de zoektermen die zijn gebruikt bij het doorzoeken van twee laptops die in februari 2022 bij Van Lienden in beslag zijn genomen. En over hoe de veertien FIOD-rechercheurs te werk gingen.

Volgens Van Lienden stonden zijn laptops vol met vertrouwelijke correspondentie met zijn advocaten. "Elke derde mail betrof geheimhoudersinformatie", zei hij woensdag in de rechtbank. Op deze informatie rust verschoningsrecht. De documenten mogen niet worden ingezien door FIOD-medewerkers en het Openbaar Ministerie.