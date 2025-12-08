Magnum-topman: denk dat ijs een echt volksaandeel kan worden

AMSTERDAM (ANP) - De topman van The Magnum Ice Cream Company (TMICC) denkt dat het aandeel van Magnum een echt "volksaandeel" kan worden. "Met een ijsbedrijf weet je precies wat je koopt", zei Magnum-baas Peter ter Kulve maandagochtend in aanloop naar het beursdebuut van de afgesplitste ijsjestak van Unilever op het Damrak.

Het in Amsterdam gevestigde ijsbedrijf, bekend van merken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's, komt voort uit de ijsdivisie van was- en levensmiddelenconcern Unilever. Beleggers krijgen voor elke vijf aandelen Unilever één aandeel in het nieuwe ijsbedrijf.

Het aandeel is stabiel en mensen kunnen het goed begrijpen, volgens Ter Kulve. "Het is niet een of andere ingewikkelde tech of crypto." Het ijsbedrijf gaat ook naar de beurzen in Londen en New York.

Ter Kulve is anderhalf jaar bezig geweest "om van een wit stuk papier een bedrijf te creëren", legt hij uit. Magnum kreeg 4500 werknemers mee van Unilever; 13.000 extra krachten werden later bij het bedrijf gehaald.