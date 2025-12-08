ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijkswaterstaat: Nederlandse infrastructuur op kritieke grens

Samenleving
door anp
maandag, 08 december 2025 om 9:00
anp081225048 1
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat maakt zich grote zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen zijn toenemend beschadigd en versleten. De infrastructuur is "de ruggengraat van onze samenleving en economie", meent directeur Martin Wijnen, en om die veilig te houden is volgens hem meer geld nodig.
De achterstand op onderhoud bedraagt voor Rijkswaterstaat 34,5 miljard euro. ProRail, dat samen met Rijkswaterstaat tot de twee grootste infrastructuurbeheerders van Nederland hoort, kampt met een achterstand van 20 miljard euro.
"Nederland heeft behoefte aan woningen en die moeten ook bereikbaar zijn", aldus ProRail-topman John Voppen. "Ook is er de noodzaak om weerbaarheid te verhogen." Daarmee verwijst hij naar de toename van militaire transporten over het spoor als gevolg van geopolitieke spanningen.
Veel onderhoud aan infrastructuur is de afgelopen jaren uitgesteld door een gebrek aan geld en een tekort aan gekwalificeerde vakmensen, aldus Rijkswaterstaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

kantoor wordt ontmoetingsplek thuiswerken is productiever1619673627

Is thuiswerken goed voor je? Een nieuwe studie komt met het antwoord

5f562cf0-7f01-44ac-ad55-754dd148e3a9

Waarom het Songfestival gedoemd is

spotify lijdt verlies na forse investeringen in podcasts1666757783

Je Spotify Wrapped al bekeken? Wat je luisterleeftijd zegt over jou

Loading