Rijkswaterstaat: Nederlandse infrastructuur op kritieke grens

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat maakt zich grote zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen zijn toenemend beschadigd en versleten. De infrastructuur is "de ruggengraat van onze samenleving en economie", meent directeur Martin Wijnen, en om die veilig te houden is volgens hem meer geld nodig.

De achterstand op onderhoud bedraagt voor Rijkswaterstaat 34,5 miljard euro. ProRail, dat samen met Rijkswaterstaat tot de twee grootste infrastructuurbeheerders van Nederland hoort, kampt met een achterstand van 20 miljard euro.

"Nederland heeft behoefte aan woningen en die moeten ook bereikbaar zijn", aldus ProRail-topman John Voppen. "Ook is er de noodzaak om weerbaarheid te verhogen." Daarmee verwijst hij naar de toename van militaire transporten over het spoor als gevolg van geopolitieke spanningen.

Veel onderhoud aan infrastructuur is de afgelopen jaren uitgesteld door een gebrek aan geld en een tekort aan gekwalificeerde vakmensen, aldus Rijkswaterstaat.