ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Partijleiders balen van lekken uit onderhandelingsakkoord

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:09
anp290126128 1
DEN HAAG (ANP) - Partijleiders Rob Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz (VVD) en informateur Rianne Letschert balen dat er al is gelekt uit het hoofdlijnenakkoord dat ze samen met het CDA hebben gesloten. Ze weten niet waar het lek vandaan komt, maar hebben hun fracties er wel op aangesproken.
Ze gaan ervan uit dat er niets meer lekt. "Het zou mij verbazen", zei Letschert daarover. "Al bent u dat vast al aan het proberen", zei de D66-leider tegen aanwezige journalisten.
De partijleiders overleggen donderdagochtend over "de laatste puntjes op de i". Volgens de onderhandelaars gaat het daarbij niet meer om financiële zaken. De VVD-leider zei dat het vooral om slordigheden en taalfouten gaat.
'Geen commentaar'
In De Telegraaf stond dat Nederland geen gezamenlijke EU-leningen wil, dat het begrotingstekort niet hoger dan 2 procent mag zijn en dat er 50 miljoen euro minder wordt bezuinigd op de NPO.
Wie de titel van het akkoord 'Aan de slag' heeft bedacht, zeiden de partijleiders en Letschert niet. "Geen commentaar", zei Jetten terwijl hij glimlachend wegliep.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

Loading