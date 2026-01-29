Partijleiders balen van lekken uit onderhandelingsakkoord

DEN HAAG (ANP) - Partijleiders Rob Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz (VVD) en informateur Rianne Letschert balen dat er al is gelekt uit het hoofdlijnenakkoord dat ze samen met het CDA hebben gesloten. Ze weten niet waar het lek vandaan komt, maar hebben hun fracties er wel op aangesproken.

Ze gaan ervan uit dat er niets meer lekt. "Het zou mij verbazen", zei Letschert daarover. "Al bent u dat vast al aan het proberen", zei de D66-leider tegen aanwezige journalisten.

De partijleiders overleggen donderdagochtend over "de laatste puntjes op de i". Volgens de onderhandelaars gaat het daarbij niet meer om financiële zaken. De VVD-leider zei dat het vooral om slordigheden en taalfouten gaat.

'Geen commentaar'

In De Telegraaf stond dat Nederland geen gezamenlijke EU-leningen wil, dat het begrotingstekort niet hoger dan 2 procent mag zijn en dat er 50 miljoen euro minder wordt bezuinigd op de NPO.

Wie de titel van het akkoord 'Aan de slag' heeft bedacht, zeiden de partijleiders en Letschert niet. "Geen commentaar", zei Jetten terwijl hij glimlachend wegliep.