Luchtruim boven vliegveld Warschau heropend

WARSCHAU (ANP) - Het internationale vliegveld van Warschau meldt dat het luchtruim boven het gebied weer is heropend. Het luchtruim boven een deel van Polen ging uren eerder dicht nadat het land Russische drones in het luchtruim had neergehaald.

Warsaw Chopin Airport laat weten dat rekening moet worden gehouden met verstoringen en vertragingen die mogelijk de hele dag aanhouden. Reizigers wordt geadviseerd de website van de luchthaven in de gaten te houden voor de actuele status van hun vlucht.

De luchthaven, de grootste van Polen, bleef tijdens de sluiting van het luchtruim open voor reizigers.