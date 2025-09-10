ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtruim boven vliegveld Warschau heropend

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 7:53
anp100925052 1
WARSCHAU (ANP) - Het internationale vliegveld van Warschau meldt dat het luchtruim boven het gebied weer is heropend. Het luchtruim boven een deel van Polen ging uren eerder dicht nadat het land Russische drones in het luchtruim had neergehaald.
Warsaw Chopin Airport laat weten dat rekening moet worden gehouden met verstoringen en vertragingen die mogelijk de hele dag aanhouden. Reizigers wordt geadviseerd de website van de luchthaven in de gaten te houden voor de actuele status van hun vlucht.
De luchthaven, de grootste van Polen, bleef tijdens de sluiting van het luchtruim open voor reizigers.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

Loading