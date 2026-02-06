Moeder Opel en Fiat waarschuwt voor miljardenlast om e-voertuigen

HOOFDDORP (ANP/AFP) - Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, heeft gewaarschuwd voor een last van 22 miljard euro, vooral vanwege een "aanzienlijke overschatting" van de overstap naar elektrische voertuigen. Het autoconcern schrijft dat bedrag daarom af, meldt Stellantis vrijdag.

Topman Antonio Filosa zegt in een verklaring dat het bedrag grotendeels de kosten weergeeft van "het overschatten van het tempo van de energietransitie, waardoor we verwijderd raakten van de werkelijke behoeften, middelen en wensen van veel autokopers" en "de impact van eerdere slechte operationele uitvoering, waarvan de effecten geleidelijk worden aangepakt door ons nieuwe team".

De afschrijving wordt gedaan over de tweede helft van vorig jaar. Stellantis komt later deze maand met zijn jaarresultaten. Het bedrijf verwacht over heel 2025 verlies te maken en keert dit jaar geen dividend uit. In 2024 ging nog een nettowinst van 5,5 miljard euro in de boeken.