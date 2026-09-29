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Vijf aanhoudingen na aantreffen onbeheerde bagage op stations

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 13:30
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DEN HAAG (ANP) - Op Utrecht Centraal en Haarlem Centraal zijn dinsdag in totaal vijf mensen aangehouden nadat daar onbeheerde bagage was aangetroffen. Op beide stations werden delen van het station tijdelijk afgezet. De politie onderzoekt de omstandigheden.
Op Utrecht Centraal werden twee tassen onderzocht door een explosievenverkenner. Er bleek niets gevaarlijks in te zitten. De politie heeft daar twee mensen aangehouden omdat zij hun tassen onbeheerd hadden achtergelaten.
Ook op Haarlem Centraal zijn aanhoudingen verricht na het aantreffen van onbeheerde koffers. Een politiewoordvoerder meldt desgevraagd dat er niks verdachts in de koffers is gevonden. De personen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde, zegt zij.
De incidenten volgen kort op elkaar. Eerder werden ook op Rotterdam Centraal en in Dordrecht onbeheerde tassen gevonden. Op Rotterdam Centraal meldde de eigenaar van een koffer zich. Daarin bleek niets gevaarlijks te zitten. In Haarlem lag het treinverkeer tijdelijk stil. Of de verschillende incidenten met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.
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