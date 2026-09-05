Maker Tetris boos over migrantengame Donald Trump

LAS VEGAS (ANP/BLOOMBERG) - De maker van het bekende computerspel Tetris heeft kritiek geuit op een nieuwe game van het Witte Huis die het klassieke blokstapelspel na-aapt. In het door de regering-Trump naar buiten gebrachte Build the Wall moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken.

"P.S. The Tetris Company was niet betrokken bij de ontwikkeling van Build the Wall", heeft het bedrijf laten weten op X. "P.P.S. Wij nemen inbreuk op het auteursrecht uiterst serieus."

Build the Wall is een van de vijf spellen die het Witte Huis deze week uitbracht, waarin thema's van de regering-Trump zijn verwerkt in varianten van al langer bestaande games. Zo is er ook een spel, Rio Run, dat lijkt op Snake, een spel dat vroeger standaard op tal van mobiele telefoons was te spelen.

The Tetris Company distantieert zich van Trumps politieke boodschappen. "Bij Tetris geloven we in de kracht van verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen." Het is niet bekend of het bedrijf juridische stappen neemt.