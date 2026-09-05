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Venus en Serena Williams uitgeschakeld in dubbelspel US Open

Sport
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 9:12
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NEW YORK (ANP) - Venus en Serena Williams zijn bij hun rentree op de US Open in de eerste ronde van het vrouwendubbel uitgeschakeld. De twee Amerikaanse tennissters verloren van Maya Joint uit Australië en Chan Hao-ching uit Taiwan in een matchtiebreak: 3-6 7-6 (6) 6-7 (7).
Voor Venus (46) en Serena (44) Williams was dit het eerste optreden in het dubbelspel op de US Open in vier jaar. Ze wonnen het dubbelspel in New York in 1999 en 2009.
Het duo speelde voor 23.000 fans in het Arthur Ashe Stadium in New York. Of de zussen Williams nog eens als koppel in actie komen, is onduidelijk.
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