Makers onbemande voertuigen en dronebatterijen trekken in bij VDL

door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 12:20
BORN (ANP) - Een fabrikant van onbemande legervoertuigen en een van dronebatterijen gaan aan de slag bij VDL in Born. Milrem Robotics en Tulip Tech gaan produceren vanuit de voormalige Limburgse autofabriek.
Sinds onbemande systemen zoals kamikazedrones, onbemande voertuigen en robots het hedendaagse slagveld domineren, nemen hun ontwikkeling en productie een grote vlucht. Oekraïne zit om drones te springen, maar ook Nederland en andere westerse bondgenoten willen zich er snel mee uitrusten.
De eerste contracten met Milrem Robotics en Tulip Tech zijn maandagochtend getekend. Er zijn volgens Defensie, afhankelijk van het uiteindelijke aantal orders, honderden banen mee gemoeid.
Nederlandse drones
De Nederlandse dronemaker DeltaQuad wil ook in Born gaan produceren. Met DeltaQuad is een intentieverklaring ondertekend.
"De orders vervullen meerdere behoeftes van de Nederlandse en de Oekraïense krijgsmacht", zegt Defensie. "Ook geven ze een stimulans aan de Nederlandse defensie-industrie."
