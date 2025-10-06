Israël: 1152 militairen omgekomen sinds begin oorlog in Gaza

TEL AVIV (ANP) - Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn 1152 Israëlische militairen omgekomen, meldt het Israëlische ministerie van Defensie op X. Ook de militairen die omkwamen bij de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 zijn meegeteld. Ongeveer 42 procent van alle overleden militairen was jonger dan 21 jaar.

Volgens Palestijnse cijfers zijn meer dan 67.000 Gazanen omgekomen door Israëlische aanvallen sinds het begin van de oorlog. Het werkelijke dodental ligt mogelijk veel hoger, onder andere omdat niet alle sterfgevallen worden gemeld.